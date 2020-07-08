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У передмісті Нью-Йорка сталася стрілянина, є постраждалі

Нью-Джерсі, США, Середа 08 липня 2020 оновлено 15:06
У передмісті Нью-Йорка сталася стрілянина, є постраждалі
Фото: зброя (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Під час стрілянини постраждали семеро людей

В американському місті Патерсон, штат Нью-Джерсі, сталася стрілянина. В результаті події щонайменше сім людей отримали поранення.

Про це повідомляє телеканал ABC.

Стан чотирьох постраждалих оцінюється як критичний. Троє інших потерпілих вже залишили лікарню, бо їх поранення виявилися легкими.

Стрілку вдалося втекти з місця події на автомобілі.

Поліція почала розслідування інциденту. На даний момент мотиви нападника невідомі.

Нагадаємо, під час святкування Дня незалежності в Чикаго відбулася стрілянина на сімейній вечірці, в ході якої було вбито п'ять осіб, серед яких двоє дітей.

Крім того, 4 липня сталася стрілянина в нічному клубі Південної Кароліни, в результаті чого загинули дві людини.

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