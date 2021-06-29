У передмісті Амстердама на фермі знайшли 3 тонни кокаїну і 11 млн євро готівки

За словами представника нідерландської поліції, операція була проведена ще в минулий четвер, але у зв'язку з розслідуванням про неї не повідомляли.

"Без сумніву, це одна з найбільших конфіскацій наркотиків, проведених амстердамською поліцією", - заявив він.

Як повідомили правоохоронці, наркотики і гроші надходили з Південної Америки.

Всього було знайдено 2933 кілограми наркотиків вартістю 195 млн євро, а також 11,3 млн євро готівкою. Крім того, були знайдені всілякі предмети розкоші.

"Ви повинні думати про дорогі вина, про старинку і навіть про книгу про легенду боксу Мухаммеда Алі вартістю 12 500 євро і розміром метр на метр", - заявив представник поліції.

Крім того, було виявлено шість одиниць вогнепальної зброї, Глушники, боєприпаси і машини для підрахунку грошей. На стіні також висіли плакати кримінального фільму"Хрещений батько".

За адресою фермерського будинку в селі в муніципалітеті Уітхорн ніхто не був зареєстрований. Поліція виявила там 54-річного чоловіка, який був заарештований. В Аалсмеере був заарештований другий підозрюваний у віці 29 років з Хілверсума. Вони підозрюються у великомасштабній торгівлі наркотиками. Поліція не виключає нових арештів.