Запрошували на контрактну службу: дівчина-трансгендер розповіла, як знялася з обліку у військкоматі

Дівчина-трансгендер знялася з обліку у військкоматі в зв'язку зі зміною статі

У мережі розповіли незвичайну історію про те, як жінка-трансгендер знялася з обліку у військкоматі в зв'язку зі зміною статі. Про це розповіла координатор по роботі з трансгендерним співтовариством Анастасія Крістель Домани на своїй сторінці в Facebook.

Анастасія народилася чоловіком, але стверджує, що завжди відчувала себе жінкою. Їй було офіційно поставлено психіатричний діагноз F 64.0 "транссексуалізм", Дівчина вирішила залагодити всі проблеми з військкоматом.

Фото: Анастасія Крістель Домани (facebook.com/anastasiaevakristeldomani)

Трансгендер перебувала на військовому обліку в Солом'янському районному у місто Києві військкоматі.

Фото: facebook.com/anastasiaevakristeldomani

Тут з нею поговорив начальник мобілізаційного відділу Олександр Майборода.

Анастасія підкреслила, що всі працівники були гранично ввічливими і ніяких проблем не виникло. Трансгендера навіть запросили на контрактну службу в ЗСУ.

"А в армію не хочете за контрактом? Нам потрібні такі люди, ось ви де працюєте? Може є з вашої громади бажаючі стати? Рекламуйте нас, контрактну армію, будете на телебаченні, скажіть, мовляв в одному з київських військкоматів, ні, краще в Солом'янському військкоматі є такі Майборода та Демура, запрошують транс*людей в ЗСУ", - цитує військових Крістель Домани.

Скріншот поста (facebook.com/anastasiaevakristeldomani)

Анастасію запевнили в тому, що якщо вона захоче служити за контрактом, з цим не виникне проблем.

"Все зробимо, будете служити де захочете. Ось, на Берестейської (мається на увазі Київський Міський військовий комісаріат) місця є. Знайдемо як для жінки посаду", - пообіцяла одна зі співробітниць військкомату.

Дівчина-трансгендер розповіла також, які документи їй довелося принести, щоб знятися з обліку.

Скріншот поста (facebook.com/anastasiaevakristeldomani)

Користувачі соцмережі бурхливо відреагували на цю розповідь.

Скріншот коментарів (facebook.com/anastasiaevakristeldomani)

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