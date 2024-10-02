Приятные ароматы в авто: как сделать ароматизатор для салона авто своими руками

Зачем делать ароматизатор своими руками, если они в неограниченном ассортименте продаются чуть ли не на каждом шагу? Наверное, потому что так интереснее, а еще потому, что можно настроить аромат под свой вкус. Тем более что и в плане конструкций вариантов масса.
О нескольких вариантах эксклюзивных ароматизаторов для автомобиля читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы Autocentre.
Покупательная пахучка – это неинтересно, потому что аромат в салоне – вещь лирическая и даже несколько интимная, и их действительно лучше сделать "под себя". А при постоянном их применении и финансовая сторона будет не последним доводом. Словом, ниже – наши схемы, рецепты и технологии для изготовления ароматизатора своими собственными руками.
Поначалу скажем, что здесь мы дадим не столько конкретные конструкции и техпроцессы, сколько идеи и подсказки для изготовления ароматизатора. И прежде всего следует понять, что при самостоятельном изготовлении пахучки нужно будет решить решать две задачи. Во-первых, подготовить вещество с желаемым ароматом, а во-вторых, соорудить для него какой-то носитель – корпус, в котором оно будет содержаться и из которого будет распространять запах.
Важный нюанс: многие из подручных благоухающих веществ, о которых будем говорить, не имеют такого мощного действия, как "профессиональные" фабричные вещества. Следовательно, их придется располагать поближе к "потребителям услуги" – пассажирам.
Выбор запахов может быть достаточно широк, и при этом они будут в большинстве своем натурального происхождения.
Подбор корпуса для ароматизатора в машину – еще более обширное поле для вашей фантазии. Приспособить можно и готовое изделие, скажем, стильный брелок, модель вашего автомобиля в масштабе 1/43 или 1/35, и ретро-навигатор, и мягкую игрушку… Собственно, подойдет любой предмет, который нравится вам своими формами. Единственное условие – чтобы в корпусе было достаточно проемов и отверстий для выхода запаха, но чтобы при этом не допускался выход наружу самого вещества-ароматизатора.
Если вы уже наигрались с запахами и вам не хочется экспериментировать с "железом", вот вам несколько почти стандартных вариантов:
Фантазия и смелость – ваши главные союзники на старте проекта "Ароматизатор собственными руками". Предостережение, вероятно, одно – еще на этапе проектирования сделайте так, чтобы полученное изделие не угрожало безопасности движения. То есть – не заслонял осмотр через стекло, не выезжал под педали из-под сиденья, не падал водителю на колени в момент торможения. И хороших вам ароматов в салоне!
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