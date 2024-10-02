Приятные ароматы в авто: как сделать ароматизатор для салона авто своими руками

Покупательная пахучка – это неинтересно, потому что аромат в салоне – вещь лирическая и даже несколько интимная, и их действительно лучше сделать "под себя". А при постоянном их применении и финансовая сторона будет не последним доводом. Словом, ниже – наши схемы, рецепты и технологии для изготовления ароматизатора своими собственными руками.

Какие бывают самодельные ароматизаторы

Поначалу скажем, что здесь мы дадим не столько конкретные конструкции и техпроцессы, сколько идеи и подсказки для изготовления ароматизатора. И прежде всего следует понять, что при самостоятельном изготовлении пахучки нужно будет решить решать две задачи. Во-первых, подготовить вещество с желаемым ароматом, а во-вторых, соорудить для него какой-то носитель – корпус, в котором оно будет содержаться и из которого будет распространять запах.

Важный нюанс: многие из подручных благоухающих веществ, о которых будем говорить, не имеют такого мощного действия, как "профессиональные" фабричные вещества. Следовательно, их придется располагать поближе к "потребителям услуги" – пассажирам.

Подручные ароматические вещества

Выбор запахов может быть достаточно широк, и при этом они будут в большинстве своем натурального происхождения.

Эфирные масла . Стеклянные флакончики, капсулы и миниатюрные бутылочки с благоухающими жидкостями продаются в магазинах косметики и аптеках. Имеют в большинстве своем мягкий, ненавязчивый запах. Главная задача автора проекта на их основе – сделать так, чтобы аромат мог распространиться по салону, а сама жидкость не могла;

. Стеклянные флакончики, капсулы и миниатюрные бутылочки с благоухающими жидкостями продаются в магазинах косметики и аптеках. Имеют в большинстве своем мягкий, ненавязчивый запах. Главная задача автора проекта на их основе – сделать так, чтобы аромат мог распространиться по салону, а сама жидкость не могла; Кофе. Зерна в перемолотом виде пахнут довольно долго, особенно если их много, от 50 грамм. Фирменная особенность кофе как излучателя ароматов – упаковку с ним нужно будет время от времени встряхивать;

Зерна в перемолотом виде пахнут довольно долго, особенно если их много, от 50 грамм. Фирменная особенность кофе как излучателя ароматов – упаковку с ним нужно будет время от времени встряхивать; Специи. Да, представьте себе, именно кухонные специи! А именно – бергамот, гвоздика, корица, иланг, кардамон, ваниль… Эту спецификацию можно продолжать. Тем более, что никто не запрещает самые смелые эксперименты со смешением.

Контейнеры для благовония

Подбор корпуса для ароматизатора в машину – еще более обширное поле для вашей фантазии. Приспособить можно и готовое изделие, скажем, стильный брелок, модель вашего автомобиля в масштабе 1/43 или 1/35, и ретро-навигатор, и мягкую игрушку… Собственно, подойдет любой предмет, который нравится вам своими формами. Единственное условие – чтобы в корпусе было достаточно проемов и отверстий для выхода запаха, но чтобы при этом не допускался выход наружу самого вещества-ароматизатора.

Если вы уже наигрались с запахами и вам не хочется экспериментировать с "железом", вот вам несколько почти стандартных вариантов:

Корпус фабричного ароматизатора. Удалите из него старую утварь и вместо него помещайте внутрь пучок ваты, лоскут войлока или подобный материал, на который наливайте немного эфирного масла;

Фабричный освежитель в виде бутылочки. Наливайте в нее жидкий ароматизатор – упомянутое выше масло, несколько капель любимых духов или туалетной воды. Степень ароматизации интерьера будете регулировать, изменяя местоположение устройства. Который можно цеплять, скажем, на дефлекторы торпедо, ручку над дверью, салонное зеркало, ручки задней двери и т.п.;

Просто баночка с крышкой. Какая-нибудь миниатюрная тара из-под продуктов, лекарств, косметики во-первых, должна быть стойкой, чтобы могла стоять, например, на ковре под сиденьем и не кувыркаться. А во-вторых, нужно, чтобы в ее крышке можно бело насверлить (сверлом, шилом или гвоздем) как можно больше отверстий для циркуляции ароматизированного воздуха. Хотя ничто не мешает, продырявить и саму банку в ее верхней части – конечно, если разрешает ее материал. В такой контейнер удобно закладывать молотый кофе.

Мешочек из ткани. Причем ткань должна быть неплотной, чтобы через нее мог легко проходить воздух. Такой вариант хорош тем, что благодаря мягкости его можно оставлять практически везде. И даже шить самому такой "кисет" не обязательно, потому что нечто подобное часто продается в сувенирных лавках и магазинах крафтовых товаров Hand made.

Кратко

Фантазия и смелость – ваши главные союзники на старте проекта "Ароматизатор собственными руками". Предостережение, вероятно, одно – еще на этапе проектирования сделайте так, чтобы полученное изделие не угрожало безопасности движения. То есть – не заслонял осмотр через стекло, не выезжал под педали из-под сиденья, не падал водителю на колени в момент торможения. И хороших вам ароматов в салоне!