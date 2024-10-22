Купить сможет каждый: хэтчбек Peugeot 208 превратили в стильный суперкар

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Хэтчбек Peugeot 208 Racing построен с соблюдением требований недавно представленного класса FR6 и стал его первым представителем. Этот класс создан французской автоспортивной организацией для соревнований местного уровня. В общем такие машины схожи с глобальными ралли-карами категории Rally4 (монопривод и бензиновый турбомотор), поэтому и Peugeot 208 Racing имеет много общего с моделью 208 Rally4. Хотя сделано немало упрощений.

Пожалуй, главное из них – отказ от пятиступенчатой секвентальной коробки Sadev в пользу гражданской шестиступенчатой "механики". Бензиновый двигатель на 1,2 литра заимствован у версии Rally4, но дефорсирован до 145 л.с. и переведен на питание смесью Е85 (85% этанола и 15% бензина). Инженеры утверждают, что такое топливо не только выделяет на 30% меньше CO2, но позволяет снизить расходы на 40%.

Однако системы безопасности перенесены из машины класса Rally4 без изменений. Да, кузов Peugeot 208 Racing имеет вваренный каркас безопасности, автоматическую систему пожаротушения и переключатель аварийного отключения массы. На центральной консоли появились специфические элементы управления, а у дисплея есть режимы отображения гоночной информации.

Спортивные подвески и тормоза настроены специалистами отделения Stellantis Motorsport с участием ведущих заводских гонщиков, а стальные штампованные колеса обуты в шины Michelin Pilot Sport 5. Масса машины – 1050 кг.

Заказы на ралли-кары Peugeot 208 Racing уже открыты, цена – 38 900 евро. Для сравнения цены на гражданский хэтчбек во Франции начинаются от 20 850 евро. Клиенты получат первые спортивные машины в феврале 2025 года.