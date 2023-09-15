Приобретенные Favbet новые пикапы для ударных рот "Армии дронов" уже помогают уничтожать вражескую технику.
"Армия дронов" продолжает комплектацию ударных рот современным транспортом. Приобретенные компанией Favbet 53 новых пикапа уже помогают операторам дронов уничтожать вражескую технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фандрайзинговой платформы UNITED24.
В рамках программы «Армия дронов» при поддержке партнеров удалось укомплектовать уже 17 ударных рот БпЛА в составе бригад ВСУ. В процессе комплектации - более 50 ударных рот БпЛА. До конца года планируется укомплектовать более 60 ударных рот, которые будут уничтожать врага на фронте при помощи беспилотных технологий.
"Операторы дронов - это высококлассные специалисты, уничтожающие вражескую технику на десятки и сотни миллионов долларов. Новые пикапы повышают мобильность подразделений БпЛА и помогают сохранить жизни наших воинов", - отметил основатель Favbet Андрей Матюха.
Ударные роты БпЛА - это ответ Сил обороны Украины на вызовы войны технологий. Проект реализуется в рамках "Армии дронов" при участии Генерального штаба, Госспецсвязи, Министерства обороны, Министерства цифровой трансформации и фандрейзинговой платформы UNITED24.
"На сегодня в процессе комплектации новые ударные роты БпЛА. До конца года планируем сформировать и укомплектовать такие подразделения почти во всех частях ВСУ. РУБпАК будут способствовать эффективному уничтожению врага на фронте при помощи беспилотных технологий: FPV-дронов, ударных коптеров и бомберов самолетного типа. Такая технологическая трансформация армии дронами поможет оперативно отслеживать перемещения оккупантов и эффективно их уничтожать", - отметил начальник Управления генерирования беспилотных систем Главного управления РВиА и беспилотных систем Генерального штаба Вооруженных Сил Украины полковник Андрей Дяченко.
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