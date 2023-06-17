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Причиной разрушения Каховской ГЭС мог стать подрыв прохода под водой, - NYT

Фото: россияне разрушили Каховскую ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Причиной разрушения Каховской ГЭС мог стать подрыв прохода под водой. Есть вероятность, что глубоко внутри дамбы находилась "ахиллесова пятка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Издание со ссылкой на экспертов и после собственного расследования считает, что подрыв подводного прохода в машинный зал является вероятной причиной крушения на Каховской ГЭС.

По данным журналистов, инженеры из Украины и США уверяют, что глубоко внутри дамбы была "ахиллесова пята".

Инженеры напомнили, что дамбу построили в советское время, поэтому Москва имела каждую страницу инженерных чертежей и знала, где находится самая уязвимая часть.

По мнению двух американских инженеров, учитывая спутниковые и сейсмические данные о взрывах в этом районе, наиболее вероятной причиной обрушения стал заряд взрывчатки, размещенный в коридоре для обслуживания или тоннеле, который проходит сквозь бетонное сердце конструкции.

"Если ваша цель - уничтожить саму дамбу, понадобится мощный взрыв. Проход является идеальным местом для размещения этого взрывного заряда", - уверен инженер-геотехник Майкл Вест, директор компании Wiss, Janney, Elstner.

Подрыв Каховской ГЭС

Во вторник, 6 июня российские военные совершили подрыв Каховской

Во вторник, 6 июня российские военные совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. В результате данного теракта на правобережье Днепра в Херсонской области пострадало примерно 16 тысяч человек.

Больше всего пострадали прибрежные районы и левый берег, который контролируют оккупанты.

Кроме того, вместо помощи людям, которые остались на оккупированном, левом берегу Херсонской области, россияне активно обстреливают пострадавшие районы. За минувшие сутки из-за обстрелов Херсонской области погибли два человека, еще 25 человек получили ранения.

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