Щодо причин нехватки вугілля на державних ТЕС розповсюджуються фейки, - Міненерго

Звинувачення на адресу Міністерства енергетики через дефіцит вугілля на складах державних ТЕС надумані й безпідставні. Причиною різкого зменшення запасів вугілля на складах в січня 2021 року стала затримка з ремонтною кампанією на атомних енергоблоках та збільшення споживання електроенергії в IV кварталі 2020 року.

Про це повідомив заступник міністра енергетики Юрій Бойко в Facebook.

"Електронними ЗМІ і різноманітними месенджерами протягом останніх кількох днів шириться ряд публікацій відверто неправдивого характеру… Насправді причинами значного спрацювання складів вугілля у листопаді - січні 2020 року було три фактори: затримка із виконанням НАЕК "Енергоатом", збільшення попиту, недостатній обсяг постачання продукції через ситуацію економічного характеру", - пояснив замміністра.

Затримка ремонту трьох енергоблоків ЗАЕС, сумарною тривалістю в 150 діб призвела до недовідпуску 3,3 млрд кВт год, що еквівалентно 1,6 млн тон додатково спаленого вугілля.

Збільшення попиту на електричну енергію у листопаді-грудні 2020 року зафіксовано на рівні 1,79 млрд кВт год, що еквівалентно близько 0,86 млн тон вугілля.

"Недостатній обсяг постачання вугільної продукції на склади ТЕС. Зокрема, лише за січень 2021 відставання відносно планових показників структури палива склало 357 тис. тон. Причини такої ситуації мають перш за все економічний характер і потребують окремого ґрунтовного пояснення вже поза межами даного допису", - додав замміністра.

Публікації про те, що Міненерго начебто свідомо занижувало нормативи запасів вугілля на ТЕС, замміністра назвав "фейком", що має замовний характер.

Нагадаємо, 15 січня 6 із 9 блоків Зміївської ТЕС "Центренерго" знаходилися на аварійному ремонті через брак вугілля. Через це НЕК "Укренерго" попередило про ризик обмеження електропостачання, яких зрештою завдяки збільшенню виробництва на ТЕС і АЕС вдалось уникнути.