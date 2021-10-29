Причетні до злочинів в ОРДЛО неодмінно понесуть відповідальність, - спецпредставник ЄС
Фото: спецпредставник Євросоюзу з прав людини Імон Гілмор (Віталій Носач, РБК-Україна)
В ОРДЛО фіксують грубі порушення прав заарештованих і ув'язнених. Відповідальні неодмінно понесуть відповідальність за це.
Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна спецпредставник Євросоюзу з прав людини Імон Гілмор.
За його словами, ситуація на окупованій частині Донбасу має свою специфіку, особливе занепокоєння у нього викликають грубі порушення прав заарештованих і ув'язнених в ОРДЛО, тортури і знущання, яким вони піддаються.
"Але, як спецпредставник ЄС, я впевнений, що всі причетні до цього неодмінно понесуть відповідальність", - заявив він.