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Прибуток українських підприємств під час кризи впав у 3,7 рази

Київ, Четвер 26 листопада 2020 12:41
Прибуток українських підприємств під час кризи впав у 3,7 рази
Фото: гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Кожне третє підприємство збиткове

Фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за січень-вересень 2020 року склав 93,3 млрд грн. Це в 3,7 рази менше, ніж за аналогічний період минулого року, коли підприємства показали 342,8 млрд грн прибутку.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Прибуток українських підприємств під час кризи впав у 3,7 рази

За даними статистичного відомства, прибуток підприємств склала 411,8 млрд грн, що на 9,5% менше у порівнянні з січнем-вереснем 2019 року, однак допущено збитків на суму 318,5 млрд грн, що на 183,9% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Частка збиткових підприємств за січень-вересень 2020 року склала 34,8% (за січень - вересень 2019 року - 22,7%).

Нагадаємо, капітальні інвестиції в економіку України за січень-вересень 2020 року склали 268 млрд грн. Це на 35,4% менше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Як повідомляло РБК-Україна, фінансовий результат до оподаткування великих та середніх підприємств за січень-березень 2020 року склав 4,9 млрд грн збитку.

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