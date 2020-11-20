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Прибуток державної ОГХК перевищив 400 млн грн

Автор: РБК-Україна

АТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", яка знаходиться в управлінні Фонду державного майна України, за 9 місяців 2020 року показала фінансовий результат у вигляді чистого прибутку на 424,4 млн гривень. Таким чином, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року прибуток ОГХК зріс в 4,2 рази.

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Про це повідомляє прес-служба Фонду держмайна.

Відповідно до фінансового плану ОГХК, затвердженого Кабінетом міністрів України від 18 листопада поточного року, прибуток компанії за підсумками 2020 року повинна скласти 575,6 млн гривень.

Виплати на користь держави очікуються в розмірі 344,6 млн гривень, з яких 104,2 млн гривень - податок на прибуток підприємства.

У 2018 році чистий прибуток ОГХК, згідно з результатами фінансового аудиту, склав 114,8 млн грн, чистий дохід від реалізації продукції - 3,21 млрд грн.

Нагадаємо, ОГХК, до складу якої входять Іршанський ГЗК і Вільногірський ГМК, є одним з найбільших виробників титанової сировини у світі.

ОГХК входить в перелік об'єктів великої приватизації, активи компанії за підсумками 2018 року оцінено в 3,4 млрд гривень. До ОГХК наявний інтерес в інвесторів з Австрії, Японії, ОАЕ і ряду інших держав.

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