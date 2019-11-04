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Прилади зашкалюють: В Індії забруднення повітря досягло критичного рівня

Новини » В світі     04.11.2019 - 06:43
Прилади зашкалюють: В Індії забруднення повітря досягло критичного рівня
Ілюстративне фото (скріншот/ВВС)

Через густий туман в Делі закрили школи, скасували понад 30 авіарейсів, а також зупинили будівництво

Екологічна ситуація на півночі Індії досягла критичного рівня. Про це повідомив головний міністр столиці країни Делі Арвід Кейривал, передає РБК-Україна з посиланням на BBC.

У багатьох районах Делі якість повітря 3 листопада значно погіршилася, що може викликати респіраторні захворювання. Через густий туман в Делі закрили школи, скасували понад 30 авіарейсів, а також зупинили будівництво.

Влада закликала людей залишатися вдома із закритими вікнами і берегти себе, а також порадила мешканцям міста уникати фізичних навантажень на свіжому повітрі і носити маски.

Рівень небезпечних частинок в делійському повітрі відчутно перевищує норму. Ситуація з екологією у столиці Індії на даний момент приблизно в сім разів гірше, ніж у столиці Китаю Пекіні. У міських приладах вимірювання забруднення недостатньо цифр для точної реєстрації рівня небезпеки.

Всесвітня організація охорони здоров'я констатувала, що вплив повітря в Індії на жителів дорівнює курінню тютюну.

Нагадаємо, у жовтні в Україні було зафіксовано високий рівень викидів в атмосферу. Згідно з даними програми для моніторингу інформації про дозвільні документи та процедури промислових та інших забруднювачів навколишнього середовища Save Ecobot, "хмара" накрила майже все Лівобережжя.

В Укргідрометцентрі спростували інформацію про високий рівень забруднення атмосферного повітря в Україні.

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