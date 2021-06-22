Наближені до реальних умови. В Херсоні проведуть масштабні антитерористичні навчання

"23 червня на території державного підприємства "Херсонський морський торговельний порт" регіональною Координаційною групою Антитерористичного центру при Управлінні Служби безпеки України в Херсонській області будуть проведені антитерористичні навчання", - йдеться в повідомленні.

Підкреслюється, що масштабні тренування відбудуться "в умовах максимально наближених до реальних". Під час навчань відпрацьовуватимуть алгоритм протидії диверсійно-терористичним групам та перевіряти рівень антитерористичного захисту об’єкта критичної інфраструктури.

"Під час навчань передбачено проведення обмежувальних заходів на окремих територіях, можливість перевірки документів громадян, догляд або заборона проїзду автомобільного транспорту. Тому СБУ просить громадян мати при собі документи, що посвідчують особу. Тренування проводяться відповідно до вимог чинного законодавства України та з безумовним дотриманням прав і свобод людини", - заявили в СБУ.

Служба безпеки України просить мешканців та гостей міста із розумінням поставитися до можливих тимчасових незручностей та належним чином реагувати на законні вимоги правоохоронців.

Крім того, в СБУ попросили громадян інформувати правоохоронців у випадку:

прибуття чи перебування у регіоні підозрілих осіб, які виявляють підвищений інтерес до військових об’єктів, будівель органів державної влади, об’єктів критичної інфраструктури та місць масового перебування людей;

появи підозрілих транспортних засобів чи безпілотних літальних апаратів поблизу стратегічних об’єктів;

отримання інформації про наміри здійснення диверсійної та терористичної діяльності або інших протиправних дій;

виявлення підозрілих предметів чи засобів ураження.

"У випадку отримання такої інформації просимо повідомляти за номером "гарячої лінії" Управління СБ України в Херсонській області (097) 131-24-71, (0552) 42-21-29. Аналогічну інформацію можна повідомити на електронну поштову скриньку usbu_hes@ssu.gov.ua", - закликали в Службі безпеки.