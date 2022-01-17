Президенти Франції та Фінляндії обговорили ситуацію навколо України

Президенти Франції та Фінляндії Еммануель Макрон і Саулі Нііністе провели телефонні переговори. Головною темою переговорів стала ситуація навколо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на адміністрація фінського президента.

"Президенти обговорили поточну ситуацію на кордонах України і ситуацію з безпекою Європи. Обидва підкреслили важливість діалогу з Росією. Необхідно, щоб голос Європи був ясно чути в ході дебатів", - йдеться в повідомленні.

Також співрозмовники приділили увагу питанням співробітництва у сфері безпеки Євросоюзу та тісній взаємодії з США.