Президентський рейтинг: за кого українці проголосували б у лютому 2022 року

Крім того, 16,8% респондентів підтримали б Петра Порошенка (у грудні - 13,7%) Юлю Тимошенко - 9,9% (у грудні - 9,6%), Юрія Бойка - 8,3% (у грудні - 9,2%).

Крім того, за Євгена Мураєва готові віддати свої голоси 6,9%, Ігоря Смешка - 6,6%, Дмитра Разумкова - 6,2%, Володимира Гройсмана - 5,7%, Олега Ляшка - 3,1%. Рейтинг інших кандидатів не перевищує 3%.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 лютого 2022 року серед 2000 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.