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Президентський рейтинг: кого підтримують українці

Київ, Понеділок 21 вересня 2020 12:19
Президентський рейтинг: кого підтримують українці
Фото: вибори (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Рейтинг Зеленського продовжує знижуватися

Якби вибори президента України відбувалися у середині вересня 2020 року, найбільше голосів отримав би Володимир Зеленський. Чинного президента планують підтримати 31,8% серед тих, хто визначився з кандидатом та планують прийти на вибори.

Про це свідчать дані опитування КМІС.

Крім того, планують голосувати:

  • 18,9% - за Петра Порошенка,
  • 13,3% - за Юрія Бойка,
  • 9,8% - за Юлію Тимошенко,
  • 6,8% - за Ігоря Смешка,
  • 6% - за Олега Ляшка,
  • 4,9% - за Анатолія Гриценка,
  • 2,3% - за Олександра Вілкула,
  • за інших кандидатів - загалом 6,1%

Дані КМІС свідчать про зниження рейтингу Зеленського. У квітні його підтримували 42,6% респондентів, наприкінці травня на початку червня - 37,6% виборців.

Президентський рейтинг: кого підтримують українці

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів опитування методом CATI з 12 до 16 вересня 2020 року серед 2000 респондентів по всій Україні за виключенням окупованих Росією територій. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,2% для показників близьких до 50%, 2,1% - для показників близьких до 25%, 1,4% - для показників близьких до 10%.

Нагадаємо, за даними опитування КМІС, у середині вересня рейтинг партії "Слуга народу" впав до 21,5%.

Відзначимо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", якби вибори президента України відбулися на початку вересня 2020 року, то за Володимира Зеленського проголосували б 29% громадян.

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