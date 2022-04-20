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Президентські вибори у Франції: Макрон збільшує відрив від Ле Пен

Емманюель Макрон (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Лідерство президента Франції Еммануеля Макрона в опитуваннях виборців напередодні виборів збільшилося. Три соціологічних опитування пророкують Макрону в середньому 55,83%, що на один пункт вище, ніж п'ять днів тому, і на три бали більше в порівнянні з опитуваннями перед першим туром виборів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Опитування Ipsos показало, що Макрон набере 56,5% голосів, опитування Opinionway і Ifop з 56% і 55% відповідно також демонструють зростаючу перевагу Макрона над Ле Пен. Макрон і Ле Пен перед другим туром виборів сконцентрувалися на залученні виборців вкрай лівого кандидата Жана Люка Меланшона. Він посів третє місце в першому турі виборів, набравши близько 22% голосів.

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