Президентські вибори мають стати дискусією про майбутнє країни, - Тимошенко

Основою президентської кампанії-2019 мала би стати дискусія навколо цінностей, впевнена Тимошенко

После Революции Достоинства основой президентской кампании-2019 должна стать положительная дискуссия вокруг ценностей, смыслов и правильных стратегий ради будущего Украины. Об этом Юлия Тимошенко заявила сегодня во время пресс-конференции в Киеве, сообщает пресс-служба "Батькивщины".

"Мы были убеждены: только такая позитивная дискуссия даст возможность украинцам понять, что страна движется вперед, строится, что мы имеем шанс закончить эпоху руин и начать эпоху возрождения. Именно для этого и был создан Новый курс Украины. Сегодня мы понимаем, что такая дискуссия власти не нужна. Старая система привыкла жить так, как она живет. К сожалению, президент страны понял, что не сможет выиграть эти выборы и ему надо купить эти выборы", – сказала лидер "Батькивщины".

Тимошенко заявила, что после поездок по стране и общения с людьми и соратниками на местах она готова назвать "5 технологий масштабной фальсификации, которую использует сегодня штаб Порошенко".

Первая "схема", которая уже покрыла все регионы, - "прямой, черный подкуп наличными", заявила Тимошенко. По ее словам, специальные агитаторы заходят в дома людей, составляют анкеты, собирая запрещенные законом персональные данные граждан. Готовым проголосовать за действующего президента дают по 500 грн и фотографируют – чтобы человек боялся не "отработать" предвыборный взятку, заявила политик.

"Этой черной наличностью покрывается вся страна, эти анкеты собирают практически в большинстве жилищ. Такие недостойные, низменные стандарты проведения выборов разрушают нашу надежду на демократические, честные выборы", – сказала лидер "Батькивщины".

Второй элемент возможной фальсификации – прямое использование бюджетных средств для подкупа. Власть направляет специальные субвенции из государственного бюджета в местные, а потом раздает по 1000 гривен материальной помощи в мэрии или в офисе губернатора, заявила Тимошенко.

"Они решили платить из бюджета, немного сэкономить денег для президента и "подоить" бюджет на подкуп избирателей", – сказала кандидат.

Еще одна технология подкупа, по мнению Тимошенко, – выдача монетизированных субсидий. Накануне выборов Петр Порошенко собирается выплатить компенсации сразу за два месяца и таким образом мотивировать людей голосовать за себя, считает политик.

Регистрация технических кандидатов – четвертая составляющая президентского "плана фальсификации". Подконтрольные властям кандидаты должны создать большинство в комиссиях: "Это означает, что они поставили ставку на подделку протоколов. Так даже в предыдущие годы не совершали авторитарные режимы", заявила политик.

"Легализовать будущий подкуп и фальсификацию" выборов должен пятый элемент масштабного плана искажения выбора украинцев – "заказные социсследования", заявила политик.

В то же время Тимошенко заверила, что воплотить в жизнь "план фальсификации" выборов команде президента не удастся. Именно для противодействия "махинациям" власти лидер "Батькивщина" вместе с демократическими кандидатами объединили усилия по всей стране и подписали меморандум.

"Когда мы объединяем усилия всех оппозиционных кандидатов, в участковых и окружных комиссиях в нас будет большинство", – подытожила она и добавила, что будет собрано несколько комплектов оригиналов протоколов со всех избирательных участков.

К тому же, убеждена Тимошенко, фальсифицировать выборы власти не позволят граждане.

"Пусть они не рассчитывают, что люди похоронят будущее своих детей, внуков за эту "Петрову 1000 грн", – подытожила она.