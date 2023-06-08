Украину с визитом посетят президенты ЮАР, Коморских островов, Конго, Уганды, Сенегала и Замбии. Также к ним может присоединиться президент Египта.

Встреча Зеленского с африканскими лидерами состоится 16 июня, а российский диктатор встретится с ними 17 июня.

Главной целью миссии африканских стран является помощь в урегулировании украинско-российского войны.

Фонд Браззавиля

Международно признанная благотворительная организация, зарегистрированная в Великобритании, деятельность которой направлена на содействие миру, стабильности и устойчивому развитию в Африке и по всему миру.

Основанный в 2014 году, Фонд занимается дипломатией высокого уровня, разрешением конфликтов и программами развития для решения некоторых из наиболее острых мировых проблем. Неизменно стремясь к сотрудничеству и инклюзивности, Фонд Браззавиля наводит мосты и способствует взаимопониманию между странами во имя более гармоничного и процветающего будущего.

Мирные инициативы

Несколько стран, которые, якобы занимают нейтральную позицию в войне РФ против Украины, выдвинули инициативы для достижения мирного урегулирования. Это относится к Китаю, Бразилии и некоторым африканским странам. Большинство этих предложений включают компромиссные условия со стороны Украины.

Однако Украина отклоняет такие предложения и настаивает на своей собственной формуле мира. Согласно ей, российские вооруженные силы должны полностью покинуть украинскую территорию, а Запад должен предоставить гарантии безопасности в области радиации, ядерной энергетики, продовольствия и энергетики.

Ранее лидеры африканских стран подчеркнули заинтересованность Африки в работе по прекращению войны из-за его огромного негативного влияния на африканские страны и другие государства мира.