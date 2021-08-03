Президента Сербії перевірять на детекторі брехні

"Я готовий пройти перевірку на поліграфі, де я вже був вже одного разу... я впевнений, що Вулін ( міністр внутрішніх справ Сербії - ред.) теж готовий до цього", - сказав він

Глава держави заявив, що відкрити кримінальну справу проти самого себе, це хороша можливість розповісти країні про все що його стосується і доказати "як багато брехні навколо".

Раніше стало відомо, що в Сербії заарештували Велько Белівука - ватажка злочинного угруповання.

Він стверджував під час допиту в прокуратурі, що вступав в контакт з владою, отримуючи завдання безпосередньо від президента Вучича.