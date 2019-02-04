У президента розповіли, скільки парафій перейшло до ПЦУ

Очікується, що до кінця року до ПЦУ перейдуть тисячі громад

В Единую украинскую православную церковь перешли около 204 церковных приходов. Об этом сообщила представитель президента в Верховной раде, народный депутат Ирина Луценко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Луценко, ожидается, до конца 2019 года в ПЦУ перейдут тысячи общин.

"Вчера состоялась интронизация митрополита киевского Всея Украины Епифания, которая фактически стала завершением процесса создания независимой православной церкви в Украине. Уже сегодня за полтора месяца в Украинскую православную церковь перешли около 204 приходов. Статистика показывает, что до конца года перейдут тысячи общин, тысячи прихожан", - заявила представитель президента в ВР.

Напомним, 31 января сообщалось, что в Православную церковь Украины перешли 120 общин Московского патриархата.

Как писало РБК-Украина, в Министерстве культуры сообщали, что почти 200 религиозных общин направили обращение для изменения перерегистрации с УПЦ МП в ПЦУ в связи со сменой юрисдикционной принадлежности.

Добавим, 31 января 2019 года вступил в силу закон о процедуре смены подчинения религиозных общин, в частности, переход в ПЦУ.