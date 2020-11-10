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Президента Перу відсторонили від посади

Вівторок 10 листопада 2020 04:42
Президента Перу відсторонили від посади
Фото: прапор Перу (flickr)
Автор: Инна Собора

Конгрес Перу своїм рішенням усунув з посади президента країни Мартіна Вискарру. Главу держави буде замінювати спікер парламенту Меріно де Лама.

Про це повідомляється на сторінці парламенту у Facebook.

Це рішення підтримали 105 парламентаріїв, 19 виступили проти, четверо утрималися.

Видання відзначає, що рішення про відсторонення Вискарры прийнято через "моральної неспроможності" перуанського лідера.

Вискарра став президентом в 2018 році після відставки екс-глави держави Педро Кучинського, проти якого запустили процес імпічменту. До нової посади Вискарра обіймав посаду першого віце-президента.

Президентські і парламентські вибори в Перу пройдуть 11 квітня 2021 року.

Нагадаємо, у вересні парламент Перу також проголосував за проект резолюції, згідно з яким від посади президента країни відсторонюється Мартін Вискарра.

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