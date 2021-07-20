На президента Малі вчинили замах: намагалися напасти з ножем у мечеті

На тимчасового президента Малі Ассімі Гоїта вчинили замах в одній з мечеті столиці Бамако. Він не постраждав в результаті нападу.

Повідомляється, що на Гоїта намагалися напасти двоє озброєних чоловіків, у одного з яких був ніж, під час служби в мечеті з нагоди мусульманського свята Курбан-байрам. Нападник намагався вдарити його зі спини, але поранення отримав інший чоловік. Сам президент не постраждав.

Зазначимо, після військового перевороту Гоїта став головою Національного комітету порятунку в серпні 2020 року. Президента Ібрагіма Бубакара Кейта скинули минулого року, а в травні цього затримали іншого тимчасового президента, який потім пішов у відставку.