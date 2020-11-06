Президента Косово в Гаазі взяли під варту

Фото: Хашим Тачі (twitter/dailystorm)

Президент Косово Хашим Тачі взято під варту в Гаазі. Міжнародний суд йому інкримінує військові злочини і злочини проти людяності.

Про це повідомляє Спеціалізована прокуратура міжнародного суду щодо злочинів у Косівпро.

У повідомленні йдеться, що крім Тачі, в слідчий ізолятор відправили колишнього спікера парламенту Косова Кадрі Весєлі, одного з польових командирів Визвольної армії Косова Реджепа Селимі і екс-главу парламенту Якупа Краснічі.

У затвердженому обвинувальному висновку говориться, що військові злочини у вигляді незаконних або довільних арештів і затримань, жорстокого поводження, тортур та вбивств, а також злочини проти людяності у вигляді тюремного ув'язнення, інших нелюдських дій - тортур, вбивств, насильницьких зникнень людей і переслідувань - здійснювались Тачі та його соратниками з березня 1998 року по вересень 1999 року.

Злочини нібито відбувалися по всій території Косова і в Північній Албанії і були вчинені членами Визвольної армії Косово проти сотень мирних жителів і осіб.

Нагадаємо, 5 листопада Хашим Тачі подав у відставку. Причиною цього є офіційні звинувачення проти нього у військових злочинах. Тачі заявив на спеціальній прес-конференції, що дотримується обіцянки і йде у відставку після винесення йому звинувачень.

В кінці червня Хашим Тачі відмовився піти у відставку після того, як Спеціальний суд щодо Косова звинуватив його у військових злочинах. Тоді він заявив, що готовий піти з посади після рішення суду в Гаазі.