Президента Косова звинуватили у військових злочинах

Чинний президент Республіки Косово Хашим Тачі обвинувачується у військових злочинах. Обвинувальний акт проти Тачі подав спецпрокурор Міжнародного суду щодо злочинів у Косові.

Про це повідомляє Euronews.

Крім Тачі, у скоєнні військових злочинів і злочинів проти людства звинувачуються ще 9 осіб. Їх підозрюють у вбивствах, тортурах, переслідуваннях і викраданнях людей.

"В обвинувальному акті стверджується, що вони несуть відповідальність за вбивство майже 100 осіб, у тому числі косовських албанців, сербів і представників інших етнічних груп", - зазначили в прокуратурі.

Обвинувальний висновок подається як "результат тривалого розслідування, яке може довести озвучені звинувачення поза всяким сумнівом".

Президент Косова Хашим Тачі керував антисербськими силами під час війни в Косові в кінці 1990-х років.

Менше року тому прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай подав у відставку після того, як той же суд викликав його за підозрою у злочинах проти людства.

Військові злочини в Косові розслідувалися Міжнародним кримінальним трибуналом по колишній Югославії в Гаазі. У 2017 році Трибунал припинив своє існування, а замість нього створили Спеціальний міжнародний суд щодо злочинів у Косові.

Нагадаємо, на початку року в Косові засудили 8 етнічних албанців, їх звинуватили у змові з метою вбивства президента і прем'єра країни.