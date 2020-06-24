Президента Косова звинуватили у військових злочинах

У злочинах проти людства звинувачують ще 9 осіб
Чинний президент Республіки Косово Хашим Тачі обвинувачується у військових злочинах. Обвинувальний акт проти Тачі подав спецпрокурор Міжнародного суду щодо злочинів у Косові.
Про це повідомляє Euronews.
Крім Тачі, у скоєнні військових злочинів і злочинів проти людства звинувачуються ще 9 осіб. Їх підозрюють у вбивствах, тортурах, переслідуваннях і викраданнях людей.
"В обвинувальному акті стверджується, що вони несуть відповідальність за вбивство майже 100 осіб, у тому числі косовських албанців, сербів і представників інших етнічних груп", - зазначили в прокуратурі.
Обвинувальний висновок подається як "результат тривалого розслідування, яке може довести озвучені звинувачення поза всяким сумнівом".
Президент Косова Хашим Тачі керував антисербськими силами під час війни в Косові в кінці 1990-х років.
Менше року тому прем'єр-міністр Косова Рамуш Харадінай подав у відставку після того, як той же суд викликав його за підозрою у злочинах проти людства.
Військові злочини в Косові розслідувалися Міжнародним кримінальним трибуналом по колишній Югославії в Гаазі. У 2017 році Трибунал припинив своє існування, а замість нього створили Спеціальний міжнародний суд щодо злочинів у Косові.
Нагадаємо, на початку року в Косові засудили 8 етнічних албанців, їх звинуватили у змові з метою вбивства президента і прем'єра країни.
Автор: Роман Калиниченко