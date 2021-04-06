Президента Казахстану вакцинували від COVID-19 "Супутником V"
Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв отримав щеплення від коронавірусу. Його вакцинували російським препаратом "Супутник V".
"Сьогодні глава держави отримав вакцину "Супутник V", вироблену Карагандинським фармацевтичним заводом", - зазначив Уалі.
Зазначено, що після вакцинації Токаєв добре себе почуває, у нього немає побічних ефектів.
Нагадаємо, президент Сербії Олександр Вучич сьогодні також зробив перше щеплення від коронавірусу. Його вакцинували китайською COVID-вакциною компанії Sinofarm.
Як писало РБК-Україна, в січні Казахстан видав тимчасову державну реєстрацію вакцині від коронавірусу QazCovid-in власного виробництва.
Так, у кінці грудня 2020 року в Казахстані почали виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Зазначалося, що на базі Карагандинського фармацевтичного комплексу поетапно буде вироблено 2 млн доз.