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Президента Казахстану вакцинували від COVID-19 "Супутником V"

Новость на русском → Казахстан, Вівторок 06 квітня 2021 16:04
Президента Казахстану вакцинували від COVID-19 "Супутником V" Фото: Касим-Жомарт Токаєв (facebook.com karasayinfo.kz)
Автор: Юлія Струк

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв отримав щеплення від коронавірусу. Його вакцинували російським препаратом "Супутник V".

Про це написав у Facebook прес-секретар президента Берик Уалі.

"Сьогодні глава держави отримав вакцину "Супутник V", вироблену Карагандинським фармацевтичним заводом", - зазначив Уалі.

Зазначено, що після вакцинації Токаєв добре себе почуває, у нього немає побічних ефектів.

Нагадаємо, президент Сербії Олександр Вучич сьогодні також зробив перше щеплення від коронавірусу. Його вакцинували китайською COVID-вакциною компанії Sinofarm.

Як писало РБК-Україна, в січні Казахстан видав тимчасову державну реєстрацію вакцині від коронавірусу QazCovid-in власного виробництва.

Так, у кінці грудня 2020 року в Казахстані почали виробництво російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Зазначалося, що на базі Карагандинського фармацевтичного комплексу поетапно буде вироблено 2 млн доз.

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