Президента Казахстана вакцинировали от COVID-19 "Спутником V"
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев получил прививку от коронавируса. Его вакцинировали российским препаратом "Спутник V".
"Сегодня глава государства получил вакцину "Спутник V", произведенную карагандинским фармацевтическим заводом", - отметил Уали.
Указано, что после вакцинации Токаев хорошо себя чувствует, у него нет побочных эффектов.
Напомним, президент Сербии Александр Вучич сегодня также сделал первую прививку от коронавируса. Его вакцинировали китайской COVID-вакциной компании Sinofarm.
Как писало РБК-Украина, в январе Казахстан выдал временную государственную регистрацию вакцине от коронавируса QazCovid-in собственного производства.
Так, в конце декабря 2020 года в Казахстане начали производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Отмечалось, что на базе Карагандинского фармацевтического комплекса поэтапно будет произведено 2 млн доз.