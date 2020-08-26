ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Президента Чехії госпіталізували

Прага, Середа 26 серпня 2020 00:42
Президента Чехії госпіталізували
Фото: Мілош Земан (zemanmilos.cz)
Автор: Артур Родивилов

Загрози для його життя немає

Президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували. Чеського лідера доставили в Центральний військовий госпіталь у Празі через травму руки.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Відзначається, що йому належить зробити операція.

"Це не небезпечний для життя стан, президент підтримує контакти зі своєю сім'єю і своїми співробітниками", - заявив його офіційний представник Їржі Овчачек.

Також надійшла інформація, що до цього Земан зустрівся з головою партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамурой.

У жовтні минулого року здоров'я 75-річного президента широко обговорювалося в парламенті Чехії. Він провів чотири дні в лікарні. За офіційною версією, він проходив профілактичний огляд. Мілош Земан відповів, що єдина його проблема - хворі ноги. Він відкинув повідомлення про те, що йому доведеться подати у відставку за станом здоров'я.

Додамо, у травні міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек потрапив в аварію в Празі, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди тоді загинув водій.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЧехияМілош Земан
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся