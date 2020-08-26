Президента Чехії госпіталізували

Фото: Мілош Земан (zemanmilos.cz)

Загрози для його життя немає

Президента Чехії Мілоша Земана госпіталізували. Чеського лідера доставили в Центральний військовий госпіталь у Празі через травму руки.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Відзначається, що йому належить зробити операція.

"Це не небезпечний для життя стан, президент підтримує контакти зі своєю сім'єю і своїми співробітниками", - заявив його офіційний представник Їржі Овчачек.

Також надійшла інформація, що до цього Земан зустрівся з головою партії "Свобода і пряма демократія" Томіо Окамурой.

У жовтні минулого року здоров'я 75-річного президента широко обговорювалося в парламенті Чехії. Він провів чотири дні в лікарні. За офіційною версією, він проходив профілактичний огляд. Мілош Земан відповів, що єдина його проблема - хворі ноги. Він відкинув повідомлення про те, що йому доведеться подати у відставку за станом здоров'я.

Додамо, у травні міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек потрапив в аварію в Празі, унаслідок дорожньо-транспортної пригоди тоді загинув водій.