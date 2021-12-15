ru ua
Ср, 15 грудня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Президент Всесвітнього Єврейського конгресу закликав протистояти запереченню права Ізраїлю на існування

Новость на русском →
Тель-Авів, Середа 15 грудня 2021 16:06
Президент Всесвітнього Єврейського конгресу закликав протистояти запереченню права Ізраїлю на існування Фото: Рональд Лаудер (прес-служба KJF)
Автор: Артем Горовенко

Президент Всесвітнього Єврейського конгресу Рональд Лаудер у виступі на третьому Kyiv Jewish Forum закликав протистояти руху BDS, який заперечує право Ізраїлю на існування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-трансляцію форуму.

"Система руху BDS (Boycott, Divestment and Sanctions - глобальна політична кампанія та громадський рух, що закликає до економічного та політичного тиску на Ізраїль з метою припинення ним дій, що характеризуються організаторами кампанії як порушення міжнародного права, - ред.) делегітимізує єврейську державу Ізраїль, і це знову привертає до себе увагу. Особливо в Інтернеті, університетах, скрізь. Місця, які колись були шановними центрами свободи думки та навчання - коледжі та університети, тепер одні з найменш вільних місць на Землі. Ніколи не думав, що побачу це колись у своєму житті. Але сьогодні єврейським хлопцям небезпечно гуляти вулицями Парижа, Лондона та навіть Нью-Йорка в ярмолці", - сказав на форумі Лаудер.

Він також зазначив, що йому завжди подобалися візити до України, і на кожну нову поїздку він чекає з нетерпінням, й нагадав, що два місяці тому відзначилася 80-та річниця трагедії в Бабиному Яру.

"У довгому списку терору, який зазнав єврейський народ у Другій світовій війні, були деякі моменти, які виділялися. Бабин Яр - один із них. Неймовірна трагедія тих двох днів має послужити нагадуванням усьому світу про те, що антисемітизм, навіть у найлегшій формі, може призвести до таких трагедій, як Бабин Яр", - сказав Лаудер.

Він наголосив, що трагедія Бабиного Яру стосується не лише євреїв, а всього світу.

"Не дайте себе обдурити. Немає різниці між антисемітизмом та антисіонізмом. Ненависть до Ізраїлю - це просто укриття для тих, хто ненавидить євреїв. Ніколи не дозволяйте антисемітській чи антиізраїльській брехні залишитися непоміченими. Антисеміти відступають, коли їм протистоять", - наголосив Лаудер.

Лаудер також подякував засновнику KJF, президенту Єврейської конфедерації України, віцепрезиденту Всесвітнього Єврейського Конгресу Борису Ложкіну за відродження єврейської громади в Україні та пообіцяв йому сприяння.

"Ми працюємо з єврейськими громадами у 100 країнах світу, у тому числі із чудовою та сильною єврейською громадою України, створеною Борисом Ложкіним. Ми допоможемо вам", - заявив Лаудер.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Форум
NEWS
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
Кабмін продовжує адаптивний карантин в Україні до 31 березня
DAILY
Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мала доза. Як у світі щеплюють дітей від COVID і що планують в Україні