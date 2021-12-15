Президент Всесвітнього Єврейського конгресу закликав протистояти запереченню права Ізраїлю на існування

"Система руху BDS (Boycott, Divestment and Sanctions - глобальна політична кампанія та громадський рух, що закликає до економічного та політичного тиску на Ізраїль з метою припинення ним дій, що характеризуються організаторами кампанії як порушення міжнародного права, - ред.) делегітимізує єврейську державу Ізраїль, і це знову привертає до себе увагу. Особливо в Інтернеті, університетах, скрізь. Місця, які колись були шановними центрами свободи думки та навчання - коледжі та університети, тепер одні з найменш вільних місць на Землі. Ніколи не думав, що побачу це колись у своєму житті. Але сьогодні єврейським хлопцям небезпечно гуляти вулицями Парижа, Лондона та навіть Нью-Йорка в ярмолці", - сказав на форумі Лаудер.

Він також зазначив, що йому завжди подобалися візити до України, і на кожну нову поїздку він чекає з нетерпінням, й нагадав, що два місяці тому відзначилася 80-та річниця трагедії в Бабиному Яру.

"У довгому списку терору, який зазнав єврейський народ у Другій світовій війні, були деякі моменти, які виділялися. Бабин Яр - один із них. Неймовірна трагедія тих двох днів має послужити нагадуванням усьому світу про те, що антисемітизм, навіть у найлегшій формі, може призвести до таких трагедій, як Бабин Яр", - сказав Лаудер.

Він наголосив, що трагедія Бабиного Яру стосується не лише євреїв, а всього світу.

"Не дайте себе обдурити. Немає різниці між антисемітизмом та антисіонізмом. Ненависть до Ізраїлю - це просто укриття для тих, хто ненавидить євреїв. Ніколи не дозволяйте антисемітській чи антиізраїльській брехні залишитися непоміченими. Антисеміти відступають, коли їм протистоять", - наголосив Лаудер.

Лаудер також подякував засновнику KJF, президенту Єврейської конфедерації України, віцепрезиденту Всесвітнього Єврейського Конгресу Борису Ложкіну за відродження єврейської громади в Україні та пообіцяв йому сприяння.

"Ми працюємо з єврейськими громадами у 100 країнах світу, у тому числі із чудовою та сильною єврейською громадою України, створеною Борисом Ложкіним. Ми допоможемо вам", - заявив Лаудер.