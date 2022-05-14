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Президент Угорщини засудила вторгнення Росії в Україну

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Субота 14 травня 2022 18:03
Президент Угорщини засудила вторгнення Росії в Україну Президент Угорщини Каталін Новак (twitter.com.KatalinNovakMP)
Автор: Тетяна Самарук

Президент Угорщини Каталін Новак засудила вторгнення Росії в Україну. Вона закликала розслідувати військові злочини РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Новак заявила, що згодом приїде до Польщі і це буде жестом для налагодження відносин з Варшавою.

Повідомляється, що відмова Угорщини відправляти зброю до України та її протидія запланованому ЄС ембарго на імпорт російської нафти вплинули на відносини між Будапештом та Варшавою, чиї націоналістичні уряди вже давно є союзниками в ЄС.

Під час інавгураційної промови вона сказала: "У вівторок, 17 травня, я їду до Варшави на зустріч з президентом Польщі. Пане президенте, шановний Анджей Дуда, я дякую вам за можливість поговорити, як годиться друзям".

За її словами, Угорщина засуджує агресію Путіна, збройне вторгнення в суверенну державу.

"Ми кажемо ні всім зусиллям, спрямованим на відновлення Радянського Союзу", - сказала вона.

Вона додала, що війна в Україні велася також проти миролюбних угорців. Окрім того, зазначається, що Угорщина вимагає розслідувати й карати військові злочини РФ.

Раніше ми повідомляли, що Угорщина вирахувала ціну згоди на запровадження нафтового ембарго щодо РФ.

Також ми писали, що Угорщині запропонували "розумні умови" нафтового ембарго.

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