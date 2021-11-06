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Президент Узбекистану Мірзійоєв вступив на другий термін

Автор: Анна Полисученко

Президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв вступив на другий термін президентських повноважень. Сьогодні, 6 листопада, відбулася його інавгурація, на якій він склав присягу згідно зі статтею 92 Конституції Республіки Узбекистан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу президента Республіки Узбекистан.

У церемонії в Ташкенті взяли участь члени Сенату і депутати законодавчої палати Олій Мажліса (парламенту), керівники державних і громадських організацій, представники дипломатичного корпусу, вітчизняних і зарубіжних ЗМІ.

За підсумками голосування 24 жовтня Шавкат Мірзійоєв був обраний на пост президента Республіки Узбекистан, набравши 80,12% голосів виборців.

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Узбекистан