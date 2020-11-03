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Президент України висловив підтримку Австрії після теракту

Відень, Вівторок 03 листопада 2020 05:38
Президент України висловив підтримку Австрії після теракту
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Президент Володимир Зеленський висловив підтримку Австрії. Увечері 2 листопада терористи вчинили напад у Відні.

Слова підтримки опубліковані на сторінці Зеленського в Twitter.

За останніми даними, троє людей загинули унаслідок атак.

"У цей час випробувань Україна з Австрією. Співчуваю постраждалим унаслідок жахливої терористичної атаки у Відні", - йдеться в повідомленні.

Також підтримку Австрії висловив президент Франції Еммануель Макрон. Він заявив, що Франція поділяє горе австрійців, згадавши, що нещодавно Франція сама стала жертвою нападу терористів.

"Це наша Європа. Вороги мають знати, з ким мають справу. Ми ні перед чим не зупинимося", - написав він у Twitter.

Канцлер Австрії Себастьян Курц назвав стрілянину у Відні "жахливим терористичним нападом". Він висловив співчуття сім'ям загиблих і поранених унаслідок теракту і повідомив, що принаймні один з нападників був ліквідований.

Антисемітський мотив не може бути виключений, особливо враховуючи місце, де почався цей теракт, сказав він в ефірі одного з телеканалів.

Нагадаємо, стрілянина почалася о 20:00 за місцевим часом (21:00 за Києвом) у районі Зайтенштетенгассе в центрі Відня. Вона велася в шести різних локаціях, в тому числі біля синагоги на площі Шведенплатц. Як мінімум четверо підозрюваних були затримані.

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