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Президент Украины выразил поддержку Австрии после теракта

Вена, Вторник 03 ноября 2020 05:38
Президент Украины выразил поддержку Австрии после теракта
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Президент Владимир Зеленский выразил поддержку Австрии. Вечером 2 ноября террористы совершили нападение в Вене.

Слова поддержки опубликованы на странице Зеленского в Twitter.

По предварительным данным, трое человек погибли в результате атак.

"В этот час испытаний Украина с Австрией. Сочувствую пострадавшим в результате ужасной террористической атаки в Вене", - говорится в сообщении.

Также поддержку Австрии выразил президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что Франция разделяет горе австрийцев, вспомнив, что недавно Франция сама стала жертвой нападения террористов.

"Это наша Европа. Враги должны знать, с кем имеют дело. Мы ни перед чем не остановимся", - написал он в Twitter.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене "ужасным террористическим нападением". Он высказал соболезнования семьям погибших и раненых в результате теракта и сообщил, что по крайней мере один из нападавших был ликвидирован.

Антисемитский мотив не может быть исключен, особенно учитывая место, где начался этот теракт, сказал он в эфире одного из телеканалов.

Напомним, стрельба началась в 20:00 по местному времени (21:00 по Киеву) в районе Зайтенштетенгассе в центре Вены. Она велась в шести разных локациях, в том числе возле синагоги на площади Шведенплатц. Как минимум четверо подозреваемых были задержаны.

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