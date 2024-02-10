Президент Венгрии подала в отставку

Президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке с занимаемой должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Index.
Нового президента изберет венгерский парламент. У него будет на это 30 дней с момента прекращения полномочий президента.
Недавно разгоревшийся скандал связан с решением Новак помиловать около 20 человек в апреле 2023 года, накануне визита Папы Римского в Венгрию.
Среди помилованных оказался заместитель директора детского дома, помогавший скрывать преступления бывшему директору, осужденному за сексуальное насилие над несколькими несовершеннолетними мальчиками в 2004-2016 годах.
Новак стала первой женщиной, занимавшей пост президента Венгрии, а также самой молодой на этом посту в истории страны. Новак был избран президентом в возрасте 44 лет. Кроме того, Новак является вице-председателем партии венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес".
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