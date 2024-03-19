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Президент Словакии прокомментировала антиукраинскую позицию правительства Фицо

Фото: Зузана Чапутова, президент Словакии (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Решение других стран поддержать Украину на фоне ее противостояния российской агрессии было правильным и справедливым. Действующее правительство Словакии, вероятно, имеет другую точку зрения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Словакии Зузанну Чапутову во время брифинга в Праге, которую цитирует "Радио Свобода".

"Многие страны Европы решили поддержать Украину, чтобы за стол переговоров она села сильнее, чтобы завоевала более легитимную позицию - что является абсолютно справедливым и правильным. На этом основывалась и позиция предыдущих правительств Словакии. Но, кажется, текущая власть имеет другую точку зрения", - заявила Чапутова. 

В частности она отметила, что решение Чехии приостановить межправительственные консультации со Словакией, вероятно, связаны с недавними заявлениями членов словацкого правительства. 

Позиция Словакии по отношению к Украине

Прошлой осенью в Словакии состоялись парламентские выборы, в результате которых к власти пришел Роберт Фицо и партия "Курс - Социальная демократия". Фицо обещал прекратить бесплатную военную поддержку Украины, а также блокировать членство Украины в НАТО.

Также Фицо неоднократно озвучивал кремлевские тезисы и отличался пророссийской риторикой. В частности он считает, что война является "замороженным конфликтом", который якобы невозможно решить путем военной поддержки Украины.

В то же время вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подчеркивала, что Украина не имеет проблем с новым правительством Словакии.

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