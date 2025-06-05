Президент Словакии назвал невозможным референдум по отмене санкций против РФ: в чем причина

Проведение национального референдума относительно отмены санкций против Российской Федерации не соответствует нормам конституции Словакии, поэтому он не может быть объявлен.
Об этом заявил президент Словакии Петер Пеллегрини, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR.
"Если президент (Словакии - ред.) обнаружит, что любое из предусмотренных конституционных или правовых условий для проведения референдума не выполнено, он не имеет права его объявить. Именно такая ситуация с петицией, которую я анализировал в последние недели. Поэтому повторяю: упомянутый референдум просто не может быть объявлен", - отметил президент Словакии.
Отмечается, что инициатором референдума считается движение "Словацкое возрождение" (SHO), которое якобы собрало 450 тысяч подписей из 350 тысяч необходимых.
В то же время премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что готов поддержать референдум в Словакии об отмене санкций против РФ.
Напомним, ранее сообщалось, в Словакии создали петицию с требованием объявить референдум об отмене санкций против России.
Комментируя эту инициативу, Фицо ранее отмечал, что за время действия санкций Россия смогла к ним адаптироваться, а сейчас вред подобные ограничения приносят только Европе. По его словам, такие санкции якобы только углубляют противостояние между Россией и Украиной.
Также премьер-министр Словакии пообещал российскому диктатору Владимиру Путину использовать право вето на запрет поставок энергоресурсов в ЕС из России.
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