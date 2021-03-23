Президент Skyrizon назвав "кричущим пограбуванням" арешт 100% акцій "Мотор Січі"

Заяви української влади про те, що націоналізація "Мотор Січі" служить захисту національних інтересів України - повна брехня. В той самий час арешт 100% акцій підприємства - приклад кричущого пограбування іноземних інвесторів.
Про це заявив президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Ду Тао в інтерв'ю "Українським новинам".
"Це образа принципу справедливості, нехтування світового торгового порядку і зрада всього українського народу. Це дурний і варварський, підлий і безсоромний, брудний і нудотний сучасний фарс. Режисер і актори якого насправді є урядом (!) однієї суверенної держави, яка виставляє напоказ верховенство закону, справедливість і цивілізацію, а на ділі демонструє абсолютно протилежну поведінку. ЇЇ єдина мета - спробувати завоювати прихильність і схвалення іноземних господарів, безмежно політизуючи комерційні проекти. Тільки для того, щоб задовольнити власні егоїстичні бажання і продовжувати дурити народ, зраджувати країну й узурпувати владу. У нас [в Китаї] це називається не просто "сліпа гонитва за грошима", а "повністю втратив людський вигляд". Шкода, що "Мотор Січ" і багато тисяч працівників підприємства стануть жертвами цього фарсу", - заявив Ду Тао.
За його словами, це вже п'ята незаконна і зловмисна дія подібного характеру за чотири роки, п'ятий арешт належить акціям китайських інвесторів і є грубим порушенням прав всіх 100% акціонерів "Мотор Січ".
Він також додав, що започаткована Україною націоналізація підприємства не вирішує стратегічних завдань подальшого існування і розвитку "Мотор Січ".
"Для процвітання "Мотор Січ" набагато важливіше інше. І інші питання: де в майбутньому довгостроковий ринок? Де реальні і термінові замовлення? Як модернізувати технології, як провести зміну поколінь продуктів і як оновити виробничі обладнання? І як гарантуються робочі місця та добробут робітників? Я вважаю, що якщо будуть лише порожні гасла, бліді слова і невиконані обіцянки, то заяви на тему "націоналізація "Мотор Січ" може захистити національні інтереси України" - повна брехня", - сказав президент Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment
Через ситуацію, що склалась, за його словами, колектив запорізького заводу опинився в заручниках. Сама ж китайська Skyrizon націлена продовжити розвиток проектів у сфері авіації за участю української "Мотор Січ" або без неї.
"Ми приватна компанія, і самі вибираємо, чим займатися, виходячи з ринкової кон'юнктури. І наша основна мета і фокус - ринок комерційної авіації в Китаї й в усьому світі", - додав Ду Тао і зазначив, що на ринок цивільної авіації Китаю прагнуть всі глобальні лідери у сфері авіабудування.
Нагадаємо, 20 березня повідомлялося, що суд прийняв рішення заарештувати майно "Мотор Січ" і передати 100% акцій компанії в управління державному агентству АРМА.
Як повідомляло РБК-Україна, китайські власники контрольного пакета акцій мають намір стягнути компенсацію з України в міжнародному арбітражі за спричинення нею шкоди в розмірі $ 3,6 млрд.
Зараз Ду Тао нарівні з представленої їм компанією, а також її бенефіціаром Ван Цзіном і представника Skyrizon в Україні Чен Хойшеном виявилися під дією санкцій з заморожуванням активів і забороною на в'їзд в країну, які були введені указом президента Володимира Зеленського на підставі рішення Ради національної безпеки та оборони за ініціативою СБУ.
Компанія оспорює цей указ у Верховному суді, домагаючись його скасування як протизаконного і бездоказового.