Президент Румунії виступив за обов'язкову вакцинацію для низки професій
Фото: президент Румунії Клаус Йоханніс (flick.com/eppofficial)
Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що вакцинація від COVID в країні повинна стати обов'язковою для певних професій. Зокрема, через початок чергової хвилі пандемії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.
Так, румунський президент виступив за обов'язкову вакцинацію для медпрацівників, працівників будинків для престарілих.
"Це ненормально, коли деякі лікарі виступають проти вакцинації", - заявив президент Румунії.
Він зазначив також, що майбутні карантин повинні відрізнятися для щеплених і нещеплених людей. У цьому контексті глава держави заявив, що сертифікат про щеплення - це рішення для зменшення обмежень.