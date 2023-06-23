Президент Совета ЕС о вступлении Украины: Европа станет более защищенной и прочной

С Украиной Европа станет более единой, защищенной и прочной, когда Украина вступит в Европейский союз. С другой стороны, вступление в ЕС повлечет за собой "серьезный организационный вызов".

Об этом заявил президент Европейского совета Шарль Мишель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV .

Он заявил, что он выступает за вступление Украины в Европейский союз в то время, когда страна находится в состоянии войны с Россией.

Серьезная организационная проблема

На данный момент Украина имеет официальный статус кандидата. Он был предоставлен Европейским союзом в июне прошлого года с требованием, чтобы Киев проводил реформы, в частности, по борьбе с коррупцией.

"Это значительный шаг на пути к членству. Если Украина присоединится к 27, Европа станет более единой, более защищенной, более прочной", - заявил Мишель.

В свою очередь, членство Украины также станет "большим организационным вызовом".

"Если мы пойдем на расширение то, в то же время нам абсолютно точно придется быть более быстрыми и гибкими в принятии решений. Нам также придется адаптировать нашу политику, наши приоритеты и наши финансовые возможности", - заявил глава Совета ЕС.

Война РФ в Украине

По словам Мишеля, война между Россией и Украиной повлекла за собой "смену парадигмы" с точки зрения членства Украины в ЕС.

"За несколько недель до начала этой жестокой войны на европейском уровне существовала тенденция, составляющая большинство, которая не верила в возможность вступления Украины в Европейский Союз в ближайшее время", - заявил он.

При этом Мишель указал на "большую ошибку", допущенную российским диктатором Владимиром Путиным.

"Он думал, что, начав эту войну, Украина развалится через несколько недель и что европейцы сразу же будут разорваны на части. Он ошибся", - заявил он, подчеркнув, единство Европы: "Более года спустя мы едины как никогда".

Вступление Украины в ЕС

Украина в прошлом году получила статус кандидата на вступление в Евросоюз. Это означает, что Украина должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Украинские официальные представители уже несколько раз озвучивали ожидания, что переговоры по вступлению в Евросоюзе могут начаться в этом году.

При этом, издание Reuters сообщало, что Украина выполнила два из семи условий, которые необходимы для начала переговоров.

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