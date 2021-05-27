ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Президент і прем'єр Малі подали у відставку після їх арешту військовими

Новость на русском →
Малі, Четвер 27 травня 2021 06:27
Президент і прем'єр Малі подали у відставку після їх арешту військовими Фото: військові заарештували президента і прем'єра в Малі (twitter.com/OloriSupergal)
Автор: Наталья Скороход

В результаті перевороту в Малі тимчасові президент Бах Ндау і прем'єр-міністр Моктар Уан подали у відставку. Це сталося після того, як їх заарештували військові.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що після арешту президент і прем'єр-міністр були доставлені на військову базу за межами столиці в понеділок. Про це виданню повідомив помічник глави перевороту, віце-президенту Гойти Баба Сіссе.

"Президент і його прем'єр-міністр пішли у відставку. Ведуться переговори про їх звільнення і формування нового уряду", - сказав помічник Гойти Баба Сіссе в коментарях виданню.

Гойта захищав свої дії, заявивши, що президент і прем'єр-міністр порушили перехідну хартію, не порадившись з ним з приводу нового Кабінету міністрів. Він також звинуватив уряд у неправильному вирішенні соціальної напруженості в Малі, в тому числі в страйку з боку основної профспілки.

Видання зазначає, що переворот тільки посилює політичну кризу в Малі та потенційно може створити протистояння з іншими державами.

"Втручання на чолі з віце-президентом Ассімі Гойта поставило під загрозу повернення Малі до демократії", - пише видання.

В результаті Франція, Європейський союз і США пригрозили ввести цілеспрямовані санкції.

Нагадаємо, в Малі військові затримали тимчасовий уряд-президента і прем'єр-міністра.

Також повідомлялося, що у Малі напали на базу миротворців ООН. В результаті чотири людини вбиті, кілька отримали поранення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Мали
NEWS
"Відбувся жорсткий обмін думками": в ОП розповіли про переговори "нормандських" радників
"Відбувся жорсткий обмін думками": в ОП розповіли про переговори "нормандських" радників
DAILY
Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Глава кіберполіції Олександр Гринчак: Через криптовалюту проходить більшість злочинних операцій