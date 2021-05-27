Президент і прем'єр Малі подали у відставку після їх арешту військовими

В результаті перевороту в Малі тимчасові президент Бах Ндау і прем'єр-міністр Моктар Уан подали у відставку. Це сталося після того, як їх заарештували військові.

Зазначається, що після арешту президент і прем'єр-міністр були доставлені на військову базу за межами столиці в понеділок. Про це виданню повідомив помічник глави перевороту, віце-президенту Гойти Баба Сіссе.

"Президент і його прем'єр-міністр пішли у відставку. Ведуться переговори про їх звільнення і формування нового уряду", - сказав помічник Гойти Баба Сіссе в коментарях виданню.

Гойта захищав свої дії, заявивши, що президент і прем'єр-міністр порушили перехідну хартію, не порадившись з ним з приводу нового Кабінету міністрів. Він також звинуватив уряд у неправильному вирішенні соціальної напруженості в Малі, в тому числі в страйку з боку основної профспілки.

Видання зазначає, що переворот тільки посилює політичну кризу в Малі та потенційно може створити протистояння з іншими державами.

"Втручання на чолі з віце-президентом Ассімі Гойта поставило під загрозу повернення Малі до демократії", - пише видання.

В результаті Франція, Європейський союз і США пригрозили ввести цілеспрямовані санкції.