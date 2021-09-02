Президент відвідав Український дім у Вашингтоні та вручив нагороди

Зеленський вручив нагороди представникам української громади США. Він поділився враженнями від переговорів, які провів у Вашингтоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".
У середу ввечері президент відбуває до Каліфорнії, де він, за його словами, повинен відвідати Сан-Франциско і Лос-Анджелес, провести зустрічі з представниками "технологічних, цифрових компаній".
"Головне, що Сполучені Штати підтримують Україну, її суверенітет і незалежність", – сказав він, звертаючись до української громади.
Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі з президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, чи "виникла хімія", але "задоволений результатом".