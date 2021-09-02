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Президент відвідав Український дім у Вашингтоні та вручив нагороди

Автор: Артур Родивилов

Зеленський вручив нагороди представникам української громади США. Він поділився враженнями від переговорів, які провів у Вашингтоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

У середу ввечері президент відбуває до Каліфорнії, де він, за його словами, повинен відвідати Сан-Франциско і Лос-Анджелес, провести зустрічі з представниками "технологічних, цифрових компаній".

"Головне, що Сполучені Штати підтримують Україну, її суверенітет і незалежність", – сказав він, звертаючись до української громади.

Президент України Володимир Зеленський поділився враженнями від зустрічі з президентом Сполучених Штатів, сказавши, що не знає, чи "виникла хімія", але "задоволений результатом".

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