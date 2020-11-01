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Президент доручив уряду розробити нову судову реформу

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів розробити проект судової реформи для її реалізації в Україні. Ця реформа міститиме очищення українських судів.

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Про це глава держави написав у статті "Не можна дозволяти українським судам викидати антикорупційні здобутки" для видання Financial Times.

За словами Зеленського, влада починає розслідування щодо тих, хто діяв незаконно для знищення українських антикорупційних органів в інтересах "впливових фінансових груп і іноземних сил".

"І я попросив уряд розпочати консультації та розробити широку й амбітну програму судової реформи, яка буде міститиме очищення судів", - написав він.

Нагадаємо, цього тижня Конституційний суд визнав неконституційним кримінальне покарання за недостовірне декларування. У Офісі президента говорять, що рішення було ухвалене з конфліктом інтересів, оскільки деякі судді мали проблеми з НАЗК.

Крім того, Зеленський заявляв, що за демаршем КСУ стоять російські маріонетки та українські олігархи, а також попросив підтримки у міжнародних партнерів.

Додамо, у жовтні минулого року Верховна рада підтримала судову реформу Зеленського, яка мала унормувати діяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та Вищої ради правосуддя.

Прогноз погоди
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Новини України Володимир ЗеленськийСудова реформа