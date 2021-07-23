Президент підписав рішення РНБО про стимулювання добування 37 корисних копалин

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 16 липня 2021" Про стимулювання пошуку, видобутку і збагачення корисних копалин, що мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави ", - йдеться в указі.

Контроль за його виконанням доручено секретарю РНБО.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.



Рішенням РНБО затверджується список з 37 руд і неметалевих корисних копалин, які мають стратегічне значення для країни.

Документ також дає Кабінету міністрів ряд доручень, в тому числі:

в двомісячний термін затвердити список ділянок надр, які мають стратегічне значення для економіки і обороноздатності країни, і будуть надаватися в користування на умовах угод про розподіл продукції, ділянок;

забезпечити щорічну актуалізацію переліків ділянок надр (родовищ корисних копалин);

щорічно до 1 січня надавати на розгляд РНБО актуалізований перелік таких ділянок.

Крім того, уряду доручено внести на розгляд Верховної Ради ряду законопроєктів - про внесення змін до Кодексу України про надра, деяких законів України.