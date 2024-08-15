Президент Южной Кореи предложил Пхеньяну переговоры

В своей речи ко Дню национального освобождения, посвященной 79-й годовщине независимости Японии от колониального правления 1910-1945 годов после Второй мировой войны, Юн заявил, что готов начать политическое и экономическое сотрудничество, если Северная Корея "сделает всего один шаг" к денуклеаризации.

Юн сказал, что запуск межкорейской рабочей группы может помочь снять напряженность и решить любые вопросы, начиная от экономического сотрудничества до обмена людьми и воссоединения семей, разделенных Корейской войной 1950-53 годов.

"Мы начнем политическое и экономическое сотрудничество в тот момент, когда Северная Корея сделает лишь один шаг к денуклеаризации. Диалог и сотрудничество могут привести к существенному прогрессу в межкорейских отношениях", – сказал он.