Президент Южной Кореи, которому грозит арест, обещает бороться до конца, - Reuters

По словам адвоката отстраненного от обязанностей президента, Юн, которому был объявлен импичмент, направил своим сторонникам письмо. В нем он заявил, что будет "бороться до конца", поскольку власти могут попытаться его арестовать из-за непродолжительного военного положения, введенного 3 декабря 2024 года.

"Я наблюдаю в прямом эфире на YouTube за всей той работой, которую вы делаете. Я буду бороться до конца, чтобы защитить эту страну вместе с вами", - написал он в письме своим сторонникам.

Как пишет Reuters, речь идет о сотни сторонников Юна, которые собрались возле его официальной резиденции, протестуя против его расследования.

Тем временем оппозиционная Демократическая партия, которая имеет большинство в парламенте и возглавила импичмент Юна 14 декабря, заявила, что письмо доказывает, что Юн был в заблуждении и по-прежнему полон решимости завершить свое "восстание".

"Как будто попыток организовать мятеж было недостаточно, он теперь подстрекает своих сторонников к экстремальному столкновению", - заявил представитель партии Чо Сын Лэ.