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Президент поддержал уменьшение долгового кризиса в энергетике

Суббота 08 февраля 2025 15:34
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Президент поддержал уменьшение долгового кризиса в энергетике Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Президент Владимир Зеенский подписал законопроект №9381, которым предусматривается сокращение задолженности компании Укрэнерго на энергорынке на 13 млрд грн.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Ранее глава "Укрэнерго" Алексей Брехт заявлял, что компания ожидает вступления в силу данного закона, чтобы направить 13 млрд сэкономленных средств от диспетчеризации на погашение долгов на балансирующем рынке, перед ГП "Гарантированный покупатель" и малыми домашними СЭС.

Как сообщалось, в Украинской ветроэнергетической ассоциации подчеркивают, что инвесторы в зеленую энергетику фиксируют улучшение ситуации с долгами за ранее сгенерированную электроэнергию и ожидают, что государство обеспечит их полную выплату для ускоренного строительства новых электростанций.

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