Президент переходить на особливий режим роботи

Президент України Володимир Зеленський переходить на особливий режим роботи у зв'язку з виявленням COVID-19 у його дружини Олени. Результат тесту на коронавірус, який здав сам президент, виявився негативним.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відзначається, що стан здоров'я Зеленського дозволяє йому виконувати службові обов'язки.

"Ситуації самоізоляції і карантину у Конституції України передбачені не були. Саме тому прийнятий спеціальний протокол режиму роботи президента, відповідний як нормам чинного законодавства, так і санітарно-епідеміологічним вимогам", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що глава держави щодня проходить тестування методами ІФА та ПЛР, а також медогляди.

"Він обмежує коло фізичної спілкування, переводить наради в онлайн-режим. Очні зустрічі, які передбачають особисте спілкування з главою держави на найближчі дні виключаються", - йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що Зеленський не буде брати участь у масових заходах, а також скасовуються всі його робочі поїздки за межі Києва.

Крім того, президент тимчасово буде спілкуватися лише з охороною і найближчими помічниками.

"Винятки з цього протоколу можливі тільки у разі виникнення надзвичайної ситуації, що вимагає негайного реагування з боку Глави держави відповідно до його конституційних повноважень", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що згідно з Конституцією, президент не може нікому делегувати свої повноваження.

Нагадаємо, сьогодні в Олени Зеленської підтвердили інфікування коронавірусом.

Крім того, раніше Володимир Зеленський розповів журналістам, що хотів захворіти на коронавірус і самоізолюватися на Банковій.