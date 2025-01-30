Президент ПАСЕ: мы сейчас на третьем этапе войны в Украине

По его словам, первый этап войны - это шок, в котором все находятся, а второй - это реакция на войну.

"Мы хотим реагировать и мы агрессивны в этой реакции, мы делаем это хорошо, потому что это война. Но меня больше всего беспокоит третий этап, и это то, о чем я говорил большинству моих коллег из Украины - люди начинают считать это нормальным. Когда люди думают, что это нормально, они начинают не интересоваться. И мы это видели. Первые дни, первые недели, первые месяцы это (война, - ред.) было на первых полосах в новостях. Но потом иногда мы не можем найти, что происходит в Украине. А война продолжается", - заявил Русопулос.

Он отметил, что сейчас люди в мире узнают что-то новое о войне в Украине только тогда, когда правительство определенной страны решает дать Украине какое-то оборудование, какую-то амуницию.

"А потом у нас появляются какие-то противники этого решения, которые агрессивно настроены, мол, почему мы участвуем в войне и т.д. и т.п. А потом приходит господин Трамп, и все снова становится главным приоритетом СМИ, потому что им интересно, что будет после избрания господина Трампа, будет ли он играть решающую роль в прекращении этой войны и т.д. Поэтому я не знаю, ответил ли на ваш вопрос, но это глобальное представление о том, что я думаю о Европе, которая, даже если она слабее, чем в прошлом, может играть определенную роль", - отметил президент ПАЕРЕ.

Напомним, ранее мы писали о том, что грек Теодорос Русопулос переизбран президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы еще на один год. Другие кандидаты на эту должность не выдвигались, поэтому полномочия Русопулоса были продлены без голосования в сессионном зале.