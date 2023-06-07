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Президент ЮАР провел разговор с Путиным: говорили об африканской "мирной инициативе"

Фото: президент ЮАР Сирил Рамафоса (GettyImages)
Автор: Татьяна Степанова

Президент ЮАР Сирил Рамафоса провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Они, в частности, обсудили африканскую инициативу по мирному урегулированию войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кремля.

"Обсуждены вопросы, связанные с известной африканской инициативой по поиску путей урегулирования украинского конфликта", - говорится в заявлении Кремля.

Также во время разговора обсудили ход подготовки к запланированному на конец июля в Санкт-Петербурге второму саммиту Россия-Африка и предстоящему саммиту БРИКС.

Кроме того, в пресс-службе сообщили, что Путин в ближайшее время примет делегацию ряда глав государств Африки.

Мирные инициативы

Напомним, ранее несколько стран, якобы занимающих нейтральную позицию в войне РФ против Украины, предложили инициативы мирного урегулирования. Это относится к Китаю, Бразилии и группе африканских стран. Большинство этих предложений включают компромиссы со стороны Украины.

В частности, лидеры шести африканских стран хотят предложить Украине начать переговоры с Россией . Речь идет о "мирных переговорах" даже при условии, что оккупационные войска не покинут украинскую территорию.

Однако Украина исключает такие предложения и настаивает на своей собственной формуле мира. Согласно ему, российские войска должны полностью покинуть территорию Украины, а также Запад должен предоставить гарантии безопасности в радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической сферах.

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