Президент Панамы заявил, что переговоров о праве собственности на канал не будет

"Это невозможно, я не могу вести переговоры. Это сделано. Канал принадлежит Панаме", - сказал Мулино, когда его спросили о возвращении канала под контроль США.

Президент также заявил, что единственное, чего он хочет, так это - "убрать весь мусор с дорог, навести порядок и иметь возможность говорить с Соединенными Штатами" о таких вопросах, как иммиграция, безопасность и борьба с незаконным оборотом наркотиков.

Как пишет AP, Рубио планирует встретится с Мулино в воскресенье 2 февраля и посетить Панамский канал. Также издание отмечает, что для Панамы было бы важным, чтобы их страна стала местом первого зарубежного визита главного американского дипломата, однако новый госсекретарь США приедет туда как посланник американского президента Дональда Трампа, который неоднократно предлагал вернуть Панамский канал под контроль Соединенных Штатов.